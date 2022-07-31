Mansur Yavaş, Ankara'da Cemevi'ne yönelik saldırıya tepki gösterdi: Takipçisi olacağım Ankara Mamak'taki Cemevi'ne yönelik saldırı büyük tepkiye neden oldu. Saldırıyla ilgili iktidar cephesinin yanı sıra yerel yönetimler cephesinden de tepki geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saldırıyı kınadı. Yavaş, "Sürecin bizzat takipçisi olacağım" dedi. Aleviler için kutsal Muharrem ayının birinci gününde Ankara Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Ana Fatma Cemevi ve Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne dün arka arkaya saldırılar gerçekleşti. "BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM" Mansur Yavaş, yapılan saldırıları kınayarak dün gece sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız." ANKA / Güncel Mansur Yavaş Çankaya Ankara Güncel Haberler

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