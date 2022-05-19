Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs Mesajı: "Atatürk'ün İzinde, Gösterdiği Hedefe, Cumhuriyet Gençleriyle"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Atatürk'ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" notuyla sosyal medya hesabında bir video yayınladı. Videoda bir oyuncu Atatürk'ü canlandırdı.

Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında videolu bir kutlama mesajı yayınladı. Yavaş'ın "Atatürk'ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" notuyla yayınladığı videoda, oyuncu Hacivat Çelebi Atatürk'ü canlandırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin olimpiyat, dünya ve Türkiye şampiyonu sporcuları Taha Akyol, Melis Nazlıcan Talun ve Ilgın Deniz Ayan'ın da rol aldığı videoda, Atatürk'e hitaben "Senin izinde yürür, senin ışığında aydınlanırız" denildi.