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Mansur Yavaş, gözaltına alınan Vahap Seçer'in ailesini ve belediyeyi ziyaret etti

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Mansur Yavaş, gözaltına alınan Vahap Seçer'in ailesini ve belediyeyi ziyaret etti
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ailesini ve belediyeyi ziyaret etti. Yolsuzluk soruşturmasında aralarında Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ailesini ve belediyeyi ziyaret etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kente gelip, destek ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Yavaş, daha sonra Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'i ile ailesini evinde ziyaret etti. Yavaş'a ziyaretlerinde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve milletvekilleri eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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