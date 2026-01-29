Haberler

ABB Başkanı Yavaş, "Söz Gençlikte, Başkan Yanında" programına katıldı

ABB Başkanı Yavaş, 'Söz Gençlikte, Başkan Yanında' programına katıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Söz Gençlikte, Başkan Yanında' programında gençler ile bir araya gelerek ulaşım, barınma, sosyal destekler ve iklim krizi gibi konularda bilgi verdi, katılımcı yönetim anlayışını vurguladı ve gençlerin sorunlarına çözüm önerileri sundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Söz Gençlikte, Başkan Yanında" programında gençlerle bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerin sorularını yanıtlayan Yavaş, Başkent Gençlik Meclisi'nin kuruluş sürecinden kent yönetimine, ulaşımdan barınmaya, sosyal desteklerden iklim krizine kadar çeşitli konularda değerlendirmede bulundu.

???????Şeffaf ve katılımcı yönetim vaadiyle yola çıktıklarını ifade eden Yavaş, bu anlayışın somut karşılığının Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi olduğunu dile getirdi.

Ulaşım, abonman uygulamaları ve üniversitelere erişim konularında bazı düzenlemelerin yasal mevzuatla belirlendiğini aktaran Yavaş, belediyenin yetkisi dahilindeki konularda çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Yavaş, turizm başlığı altında, Ankara Kalesi, Ulus ve çevresinde yürütülen restorasyon çalışmalarını anlatarak, gastronomi ve kültür odaklı projelerle kentin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ankara'daki su kesintileri hakkında da bilgi veren Yavaş, salondaki gençlere sularının kesilip kesilmediğini sordu ve salondaki gençlerin yaklaşık yarısının elini kaldırdığı görüldü.

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yazın su varken de veremediğimiz yerler var, basınç nedeniyle de çıkmıyor üst katlara. Her tarafa imar verildiği için çok sayıda bina yapılıyor. Oraların da hatları bu yıl inşallah bağlanacak, su sorunu olmayacak. Yüzde 98 su vermemize rağmen, açıkça söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmez. Ben 48 daireli bir apartmanda oturuyorum. Depomuz var ve ben Ankara'da büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum. Planlı su kesintisi yapılıyor. Evinde depo olanlar bunun ihtiyacını hissetmediler, bunu kabul etmek lazım."

Sokak hayvanlarına yönelik sorulara ilişkin Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kısırlaştırma, aşılama ve bakım hizmetlerinde Türkiye'de örnek uygulamalara imza attığını, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Mansur Yavaş, programın sonunda gençlere çağrıda bulunarak, haklarına sahip çıkan, kent yönetimine katılan bir gençliğin gelecek için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
