Mansur Yavaş : Ankette yüzde 14 öndeyiz (2)

'HER ŞEYİMİZ AÇIK, KORKACAK BİR ŞEYİMİZ YOK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha sonra Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş'a Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti. Burada vatandaşlara seslenen Yavaş, hükmetmeye değil, hizmet yapmaya geldiklerini belirterek, "Sizlerin parasıyla maaşımızı alıyoruz. Sizlerden aldığımız vergilerden aldığımız paylarla sizlere hizmet ediyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Bize emanet edilen parayı düzgün kullanmak lazım. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, meslek odalarıyla görüşerek paralar harcamaya, yatırımları yapmaya karar verdik. Peki bunu nasıl yaptık? 4 binin üzerinde ihaleyi canlı yayınlayarak yaptık. Her şeyimiz açık, korkacak bir şeyimiz yok. Web sayfamızda Sayıştay raporlarına kadar; hangi harcamayı nerede yaptık, kuruşuna kadar hepsini görebiliyorsunuz. Saklı hiçbir şeyimiz yok. Bazıları gibi 'hesabımızı öbür tarafta veririz' demiyoruz. Hesabımızı önce halkın önünde vereceğiz. Halkın önünde vereceğiz ki yarın öbür tarafa giderken, alnımız açık gideceğiz" dedi.

'BİZİM PROJELERİMİZİN İÇİNDE İNSAN VAR'

Yaptıkları hizmetleri sanki başa kakar gibi 'hayırlı olsun' diye pankartlarla duyurmadıklarını ifade eden Yavaş, Yenimahalle'de yaptıkları hizmetleri anlattı. Artık Ankara'nın parkta ve yeşilde dünya başkentleriyle yarıştığını vurgulayan Yavaş, "Betonla işimiz yok. 'İşçileri çıkaracak' dediler, Fethi Başkanıma da ilk göreve geldiğinde aynısını söylediler. Hiçbir işçiyi çıkartmadı. Bizler bir tane işçiyi işten çıkarmadık. Alın teriyle çalışan herkes bizim mesai arkadaşımızdır dedik" ifadelerini kullandı.

İktidar adaylarının kendisinin zaten senelerdir yaptığı; 'Başkent Kart', çorba dağıtımı ve kadınların toplu taşımadan belli bir saatte istediği zaman inebilmesi gibi projeleri tekrar ettiğini dile getiren Yavaş, "Benim yaptıklarımı yapın yeter. Proje arıyorsanız orada fazlası var. Çünkü bizim projelerimizin içinde insan var. İçinde insana yararlı olmayan hiçbir faaliyet yok. En son taklit ettiklerini söyleyeyim; 'Emeklilere para vereceğiz' diyorlar. İstanbul'daki diyor ki 2 bin lira vereceğim, Ankara'daki diyor ki 5 bin lira vereceğim. Artırın, artırın; belki hükümet duyar da sizden fazla verir. Hiç olmazsa emekliler rahat eder. Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediyesi var. Benden başka büyükşehir belediyelerinin içerisinde emekliye destek olanı yok" diye konuştu.

'ANKARA'DA REKOR OY İSTİYORUZ'

En büyük önceliklerinin kimseyi ayırmamak olduğunu dile getiren Yavaş, "Farklı bir belediyecilik yaptık. İnsanlardan karşılığını her yerde alıyoruz. Rakiplerimizin mitinglerini de görüyoruz. Bizlerin açılışlarını da görüyoruz. İnşallah 5 yıldır Belediye Meclisi'nde çektiğimiz sıkıntıyı bu sefer ortadan kaldırıyoruz. Sadece 3 belediye değil, çevredeki belediyeleri almak suretiyle, Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu bu sefer istiyoruz. Ankara'da rekor oy istiyoruz. Dünkü yayımlanan anketi görmüşsünüzdür, fark şu an yüzde 14. Yetmez; daha fazlasını istiyoruz. Meclis'te vatandaşın lehine kararları çok daha rahat almak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimde Türkiye'de bir şeyler değişecek" dedi.

'VATANDAŞTAN ALIYOR, VATANDAŞA VERİYOR SÖZÜNÜ KABUL EDİYORUM'

Kendisi için bazı kesimlerce söylenen 'Vatandaştan aldığını vatandaşa veriyor' sözünü de kabul ettiğini söyleyen Yavaş, "Evet; aynısını yapıyoruz, öyle yapıyoruz. Vatandaştan aldığımızı rantçılara mı vereceğiz Allah aşkına? Bu zihniyet bitmiştir. Dolayısıyla vatandaşımız bu hesabı sandıkta görecek. Kendisinden yana olanlarla olmayanları bu sefer sandıkta ayıracak. İnanıyorum ki bizler daha elimiz rahat olarak Ankara'yı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, dünya başkentleriyle yarışır bir başkent haline inşallah sizlerin vasıtasıyla getireceğiz ve sizlere güveniyorum" diye konuştu.