Mansur Yavaş, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye geldi

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Edirne'ye geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Edirne'de bu yıl 665'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gün müsabakalarını izlemek üzere kente geldi. Yavaş, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı, tarihi Edirne Belediye Binası'nda makamında ziyaret etti. Yavaş ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da ziyarete katıldı. Heyeti karşılayanlar arasında CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, CHP il ve ilçe yöneticileri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı