Manş Denizi'nde 185 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 185 düzensiz göçmen, Fransa'nın Pas-de-Calais vilayeti açıklarında kurtarıldı.

Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, küresel deniz ticaretinin uğrak noktalarından biri olan Manş Denizi'nde seyir koşullarının yıl boyunca zor olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa'daki Gris-Nez Bölgesi Operasyonel Gözetim ve Kurtarma Merkezi'nin (CROSS) koordinasyonuyla Pas-de-Calais açıklarında düzenlenen operasyonlarda dün ve bugün 185 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.

Farklı teknelerde bulunan göçmenler, Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmeye çalışıyordu.