Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kayıp Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının bulunması amacıyla başlatılan operasyon sırasında girdikleri mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın acı haberi, İzmir'in Seferihisar'da yaşayan eşi Melahat Mangura ile Manisa'nın Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Misliye Ozan'a ulaştı.

TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Şehadet haberi Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve beraberindeki ekip tarafından verildi. Şehit ailesinin İzmir'deki evinin sokağına ve Manisa'daki annesinin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Evlerin önüne taziye çadırı kuruldu.

BABASI KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Mangura'nın pankreas kanseri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren babası Vasfi Mangura'ya ise haber verilmediği bildirildi.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 18 Ağustos 2018 yılında evlenen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın düğün görüntüleri ortaya çıktı. 5 yaşında Deniz Ece adında kızı olan şehit Mangura'nın cenazesinin Akhisar'da toprağı verileceği öğrenildi.