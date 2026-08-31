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Manisa ve Aydın'da Zafer Bayramı Coşkusu

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Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Manisa Valiliğince Polisevi'nde düzenlenen resepsiyonda Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Orgeneral Birol Arslan ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu konukları karşılayarak bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Vahdettin Özkan, masaları gezerek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Resepsiyona, mülki ve idari yetkililer, diğer protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı programı düzenlendi.

Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan fener alayında vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, sanatçı Hadise'nin verdiği konserle sona erdi.

Mert Demir, Aydın'da konser verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında sanatçı Mert Demir konser verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konsere vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar zaman zaman alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla Mert Demir'e eşlik etti.

Kaynak: AA
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