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Manisa Turgutlu'da tırla çarpışan 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Manisa Turgutlu'da tırla çarpışan 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ergenekon Mahallesi'nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü E.Y. gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsünün cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Mustafa Kemal Paşa Kavşağı'nda Tolga Başaran'ın (35) kullandığı 45 ACU 399 plakalı motosiklet, E.Y. (56) idaresindeki 20 ATE 857 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Başaran'ın cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tırın sürücüsü E.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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