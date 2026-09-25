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Manisa Turgutlu'da saldırıda 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Manisa Turgutlu'da bir lise yakınındaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli süreçteki çocuk; yaralı 11 öğrencinin 8'i taburcu edildi, 3'ünün tedavisi sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edilirken, 3'ünün ise tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: AA
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