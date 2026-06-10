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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
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