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Manisa Turgutlu'da 11 öğrenciyi yaralayan saldırıda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Manisa Turgutlu'da 11 öğrenciyi yaralayan saldırıda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
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Manisa Turgutlu'da lise yakınında ateş açılması sonucu 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı; olayla ilgili H.O. (15) dahil 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. 7 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınındaki sokakta ateş açarak 3'ü ağır 11 öğrenciyi yaralayan H.O.'nun (15) da aralarında olduğu 10 şüpheli, hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, fişekleri satın aldığı ileri sürülen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşı tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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