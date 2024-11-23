Manisa Spil Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

Manisa Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

MANİSA - Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı, mevsimin ilk karı ile buluştu.

Manisa'da sonbaharın son günlerinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde sağanak yağmur ve fırtına kendini gösterirken, bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı da mevsimin ilk karı ile tanıştı. Dağın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar kalınlığının 4 santimetreyi bulduğu öğrenildi. Kar yağışını fırsat bilen motosiklet grupları Spil Dağı'na çıkarak, soğuk havaya rağmen mangal yaktı. Kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzaranın ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.