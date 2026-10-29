Manisa Sarıgöl'de kamyonet refüje çarptı, araçtaki 3 kişi yaralandı

Manisa Sarıgöl'de kamyonet refüje çarptı, araçtaki 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burak Can G. (25) yönetimindeki 34 CTK 333 plakalı kamyonet, Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtaki Bahar Ç. (29), Buse Dilara A. (19) ve Hüseyin K. (32) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA