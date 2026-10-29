Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Sarıgöl'de kamyonet refüje çarptı, araçtaki 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Burak Can G. (25) yönetimindeki 34 CTK 333 plakalı kamyonet, Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Bahar Ç. (29), Buse Dilara A. (19) ve Hüseyin K. (32) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler
Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar

Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar