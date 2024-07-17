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Manisa Salihli'ye atanan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan için veda töreni düzenlendi

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Manisa'nın Salihli ilçesine atanan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan için veda töreni düzenlendi. Kaymakam Güldoğan, ilçe protokolü, kaymakamlık personeli ve vatandaşlarla vedalaştı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Manisa'nın Salihli ilçesine atanan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan için veda töreni düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen veda töreninde Kaymakam Güldoğan, ilçe protokolü, kaymakamlık personeli ve vatandaşlarla vedalaştı.

Güldoğan, burada yaptığı açıklamada, 3 yıl boyunca Merzifon'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, ilk günden bu yana birçok çalışmaya imza atıldığını söyledi.

Görev süresince hizmet ve yatırımların gerçekleşmesinde toplumun her kesimini kucaklayan bir yaklaşımla, ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışını hakim kılma gayreti içerisinde olduğunu dile getiren Güldoğan, "Merzifon'da görev yaptığım süre içerisinde vatandaş odaklı kamu hizmeti prensibini esas alarak, hukukun rehberliğinde, kamu kaynaklarını maksimum düzeyde halkımızın yararına kullanmak için gayret gösterdim. Hakkım varsa helal ediyorum. Merzifonlu kardeşlerimin de haklarını helal etmelerini istiyorum. Merzifon'dan ayrılırken gönlümün ve kapımın sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Merzifon'un gönlümde her zaman ayrı bir yeri olacaktır." diye konuştu.

Güldoğan, vedalaşmanın ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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