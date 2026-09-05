Haberler

Soma'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Heciz ve Beyce mahalleleri yakınlarındaki İzmir-İstanbul otoyolu kenarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde gün içinde çıkan diğer orman yangını ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Erzurumspor siftah yaptı! Konyaspor'un kabusu 7 maça çıktı

Tek gol 3 puan! Bu sezon ilk kez kazandılar
BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu
Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Bahçeli'yi şaşırtan tablo: O rakamı ben de beklemiyordum