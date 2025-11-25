Manisa'nın Selendi İlçesinde İş Yerinde Yangın Çıktı
Manisa'nın Selendi ilçesindeki bir iş yerinde mangal ateşinden kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda hasar meydana geldi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskicami Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde mangal ateşinden kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Güncel