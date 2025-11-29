Manisa'nın Kula İlçesinde Yangın, İki Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bey Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan iki kişi ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.