Manisa'nın Kula İlçesinde Yangın, İki Yaralı
Bey Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Kula ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bey Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Olayda yaralanan iki kişi ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel