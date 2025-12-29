Manisa'nın Alaşehir ilçesine mevsimin ilk karı yağdı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı yağdı. Alaşehir'e bağlı Horzumembelli, Azıtepe, Bahadır, Kozluca, Kestanederesi mahallelerinde yağan kar, yer yer 10 santimetre seviyelerine ulaştı. Bazı ev ve araçların üzerinde kar birikintileri meydana gelirken, yağış nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklığın olmadığı öğrenildi.