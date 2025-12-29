Haberler

Manisa'nın Alaşehir ilçesine mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Bazı mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, ancak ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı yağdı. Alaşehir'e bağlı Horzumembelli, Azıtepe, Bahadır, Kozluca, Kestanederesi mahallelerinde yağan kar, yer yer 10 santimetre seviyelerine ulaştı. Bazı ev ve araçların üzerinde kar birikintileri meydana gelirken, yağış nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklığın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
