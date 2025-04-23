Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir eve baskın yaptı, takip edilen aracı da durdurdu.

Ev ve araçtaki aramalarda 3 bin 952 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.