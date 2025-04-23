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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Alaşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 3 bin 952 sentetik ecza sonrası 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ihbarı değerlendirmesi sonucunda yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir eve baskın yaptı, takip edilen aracı da durdurdu.

Ev ve araçtaki aramalarda 3 bin 952 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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