Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Alaşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 3 bin 952 sentetik ecza sonrası 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ihbarı değerlendirmesi sonucunda yapıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir eve baskın yaptı, takip edilen aracı da durdurdu.
Ev ve araçtaki aramalarda 3 bin 952 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel