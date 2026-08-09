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Kula'da tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kula'da tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
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Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Yerel saate göre 16.14'te çıkan yangına ilk müdahale saat 16.20'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer ile itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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