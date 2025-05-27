Manisa Kuaförleri Denizli'de Ödül Aldı

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, Denizli'de düzenlenen makyaj ve saç tasarımı yarışmasında ödüller aldı.

"Denizli Hair Fest-1"de Manisa'yı temsil eden kuaförlerden Ayşenaz Kolcu, "makyaj" kategorisinde birincilik ödülünü alırken, Deva Çakıcı ise "topuz" kategorisinde ikinciliğin sahibi oldu.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin, başarılı kuaförleri tebrik etti.