Manisa Kuaförleri Denizli'de Ödül Aldı

Manisa Kuaförleri Denizli'de Ödül Aldı
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Manisa Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, Denizli'de düzenlenen 'Denizli Hair Fest-1' makyaj ve saç tasarımı yarışmasında ödüller kazanarak Manisa'yı başarıyla temsil ettiler. Ayşenaz Kolcu 'makyaj' kategorisinde birinci, Deva Çakıcı ise 'topuz' kategorisinde ikinci oldu.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, Denizli'de düzenlenen makyaj ve saç tasarımı yarışmasında ödüller aldı.

"Denizli Hair Fest-1"de Manisa'yı temsil eden kuaförlerden Ayşenaz Kolcu, "makyaj" kategorisinde birincilik ödülünü alırken, Deva Çakıcı ise "topuz" kategorisinde ikinciliğin sahibi oldu.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin, başarılı kuaförleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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