Manisa haberi | Terör örgütü PKK hükümlüsü Manisa'da yakalandı Güncel Haberler Manisa haberlerine göre MANİSA'da, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.B., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. MANİSA'da, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.B., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.B., tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.B., yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.B., tutuklanıp, Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı Manisa PKK Güncel Haberler

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