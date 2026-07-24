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Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ile panelvanın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ile panelvanın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında dün yaşanan kazada yaralanan midibüs yolcusu Ramazan T. (70), tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ramazan T'nin yaşamını yitirmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza

Karaoğlanlı Mahallesi'nde dün H.T'nin (66) kullandığı 45 AJ 014 plakalı midibüs ile B.Y. (23) idaresindeki 06 FYP 941 plakalı panelvan çarpışmış, kazada midibüsteki Asım Girgeç (75) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücüler ile midibüsteki 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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