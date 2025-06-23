Manisa'daki Orman Yangını 25 Saatte Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 25 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YAKLAŞIK 25 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel