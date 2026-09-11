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Manisa'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 29 Ağustos'ta bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 29 Ağustos'ta bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince yakalanan G.M'nin Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

29 Ağustos'ta Atatürk Mahallesi'nde Eren Kırmızı'yı (30) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen G.M, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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