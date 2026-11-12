Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa'daki 8'inci Komando Eğitim Tugayı'nda eğitim alan Somalili askerler mezun oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB tarafından Manisa'da konuşlu 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığında komando temel eğitimi verilen Somalili askeri personel için mezuniyet töreni düzenlendi. Bakanlık, Somali ile askeri eğitim işbirliğinin sürdüğünü ve mezun askerleri tebrik ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) komando temel eğitimi verilen Somalili askeri personel için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Somali ile askeri eğitim alanındaki işbirliğinin devam ettiği belirtildi.

Manisa'da konuşlu 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından, Somalili misafir askeri personele komando temel eğitimi verildiği aktarılan açıklamada, "Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Somalili askeri personel için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan Somalili kardeşlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Osimhen için 'Kronik' dedi! Sonra özür diledi

Canlı yayında söylediklerine tepki yağdı! Sonra özür diledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

21 yaşındaki yıldızı istiyor, ama bir sorun var

Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

Hasta sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı13

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme! 11 kamu görevlisine soruşturma izni çıkmadı

11 kamu görevlisi hakkında karar verildi! Hesabı sorulmayacak
Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael Fransa'ya dönüyor! Yeni adresi Le Havre

Beşiktaş'ın eski hocası geri dönüyor! Yeni takımı şaşırttı
İstifa eden Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

İstifa eden Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı