Manisa'daki 8'inci Komando Eğitim Tugayı'nda eğitim alan Somalili askerler mezun oldu

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) komando temel eğitimi verilen Somalili askeri personel için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Somali ile askeri eğitim alanındaki işbirliğinin devam ettiği belirtildi.

Manisa'da konuşlu 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından, Somalili misafir askeri personele komando temel eğitimi verildiği aktarılan açıklamada, "Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Somalili askeri personel için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan Somalili kardeşlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA