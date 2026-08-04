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Turgutlu'da yumurta tesisi yangını

Turgutlu'da yumurta tesisi yangını
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Manisa Turgutlu'da bir yumurta üretim tesisinin kuluçka bölümünde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kuluçka bölümü boş olduğu için hayvan kaybı yaşanmadı; ancak iki kümes biri kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yumurta üretim tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Akköy Mahallesi'ndeki yumurta üretim tesisinin kuluçka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında tesiste bulunan iki kümesten biri kullanılamaz hale geldi.

Kuluçka bölümünün boş olması nedeniyle hayvan kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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