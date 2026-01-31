Haberler

Evinde uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklandı

Evinde uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan narkotik operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Ü.K. evinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu haplarla birlikte yakalandı. Ü.K., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen ve evinde ecstasy, ecza hap ve esrar bulunan Ü.K. (36) yakalanıp, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ü.K.'nin uyuşturucu sattığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Ü.K.'nin Yenice Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; ruhsatsız 1 tabanca, 12 mermi, 35 gram metamfetamin, 5,86 gram esrar, 51 adet sentetik ecza hap, 25 adet ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 bin TL para ele geçirildi. Ü.K., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Cam silerken 3'üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu! Bir anlık dikkatsizlik sonu oldu
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha 'Tamam' dedirttiler

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldız daha "Tamam" dedi
Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

Emre'ye 90+2 şoku! Galibiyet nedir resmen unuttu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler