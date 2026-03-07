Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar yaptı. Bu kapsamda, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yakalanan 1 şüphelinin üzerinden 9 adet sentetik hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen şüphelilerin kullandığı araç ve ikametlerde; 5 parça halinde 676 içimlik peçete (uç bonzai), 19 adet sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 115 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden H.Ö., B.E. ve C.C.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı