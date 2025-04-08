Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi

Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den aynı sertlikte yanıt
Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

İmamoğlu ile ilgili olay iddia! Jandarma soluğu yazlıkta almış
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız

2 gün kala aileye alçak tehdit: Size cehennemi yaşatacağız

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 55 gram esrar ve 30 bin 900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y. adlı şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler paketler halinde 55 gram esrar, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 900 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan G.Y. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.