Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler paketler halinde 55 gram esrar, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 900 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan G.Y. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.