Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Akhisar'da durdurulan bir otomobilde metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, Salihli'de bir evde yapılan aramada ise esrar ve Hint keneviri bulundu. Operasyon sonucunda toplamda 2 kişi tutuklandı.