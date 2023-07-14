Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Akhisar'da durdurulan bir otomobilde metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, Salihli'de bir evde yapılan aramada ise esrar ve Hint keneviri bulundu. Operasyon sonucunda toplamda 2 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Akhisar'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 17 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Salihli'de ise bir evdeki aramada 205 gram esrar, 43 kök Hint keneviri bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Rüstem Savaş - Güncel