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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi cezaevine gönderildi

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.Z. ve H.Z. isimli 2 kişi yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 448 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında M.Z. ve H.Z'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 448 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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