Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1453 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma, bir evde yaptığı operasyonda 1453 sentetik hap ele geçirirken, şüpheli E.S.Ç. (23) tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın evine düzenlediği operasyonda, 1453 sentetik hap ele geçirilen E.S.Ç. (23) tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması ile Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan E.S.Ç.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi. Şüphelinin evine, dün operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1453 sentetik hap ele geçirildi. E.S.Ç, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

