Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da tren geçişi sırasında özçekim yapmak için tren raylarına yaklaşan 17 yaşındaki genç kız, trenin vagonunun çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi 6101 sokakta, İzmir- Manisa seferini yapan yük treninin geçişi esnasında raylara yaklaşarak özçekim yapmak isteyen A.P'ye (17) trenin vagonu çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen A.P, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
"ÖZÇEKİM YAPMAK İÇİN RAYLARA YAKLAŞTI"
A.P'nin arkadaşlarının, polise, A.P'nin özçekim yapmak amacıyla raylara yaklaştığını ve kazanın bu esnada meydana geldiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel