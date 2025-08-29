Manisa'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Üç Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Üç Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.G. (49) idaresindeki 06 DB 8643 plakalı otomobille Yahya Saban'ın (73) kullandığı 35 YHU 57 plakalı otomobil, Dadağlı Mahallesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Saban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saban'ın kullandığı araçta bulunan Ayşe S. (68), Aysun S. (48) ve Mehmet B. (46) Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.