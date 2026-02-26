Haberler

Sarıgöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Denizli-Sarıgöl kara yolu Dindarlı mevkisinde meydana geldi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Borahan Çolak (26) idaresindeki 42 YE 527 plakalı tır, Denizli-Sarıgöl kara yolu Dindarlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

