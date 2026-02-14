Haberler

Manisa'da taşkın sonucu çiftliklerde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan 30 hayvan, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli alana tahliye edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu çiftliklerde mahsur kalan 30 hayvan tahliye edildi.

İl genelinde hafta boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle Gediz Nehri ve bağlı dereler taştı. Taşkın sonucu Akpınar Mahallesi'nde Harmandalı Yolu çevresindeki çok sayıda bağ evi ile besi çiftliği sular altında kaldı.

Hayvanların sel suları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çiftliklerdeki 30 inek ve koyunu güvenli alana çıkardı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Suyla dolan caddede sörf yaptı

Suyla dolan caddede yaptığıyla gündem oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı

Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme