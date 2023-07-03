Manisa'da Tartışma Sonucu Öldürülen Kişinin Katili Yakalandı

Manisa'da yaşanan olayda, tartışma sonucu tabancayla başından vurularak öldürülen kişinin katili kaçarken kız arkadaşını da ölümle tehdit etmiş. Polis ekipleri, olayın ardından kız arkadaşının evinin önünde şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştır. Şüphelinin daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulduğu ve tedavi gördüğü belirtilmiştir.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ozan Urhan, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Beyaz Urhan ile tartıştı. Urhan, bir süre sonra annesi Beyaz Urhan'ı belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Beyaz Urhan kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Urhan, motosikletiyle kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde yaptığı kontrolde anne Beyaz Urhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne Urhan'ın cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.