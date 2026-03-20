Manisa'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü Oğuz Şeker (26), kaza sonucunda hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Oğuz Şeker'in kullandığı 20 SU 620 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeker, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.