Haberler

Spil Dağı, beyaz örtüyle kaplandı

Spil Dağı, beyaz örtüyle kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da etkili olan kar yağışı Spil Dağı Milli Parkı'nı beyaz örtüyle kaplarken, yılkı atları güzel manzaralar oluşturdu. Buzlanmaya karşı önlemler alındı.

MANİSA'da sabah saatlerinde başlayıp, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı, beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Spil'de, güzel manzaralar oluştu. Spil'in simgesi haline gelen yılkı atları da karla kaplı bölgede görüntülendi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle buzlanmaya karşı Spil yolunda hazır bekletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi
Yer yarıldı, iki araç içine düştü

Akan trafikte aniden yer yarıldı, araçlar içine düştü
Kendisine yapılanlara dayanamayan belediye işçisi, Boğaçayı'na atladı

Belediye işçisi, kendisine yapılanlara daha fazla dayanamadı