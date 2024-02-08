Manisa'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

MANİSA'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı ile tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, silah ve mühimmat kaçakçılığı ve tefecilikle mücadele kapsamında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 102 tabanca fişeği, toplam 21 milyon 181 bin 500 TL'lik 27 senet, toplam 4 milyon 160 bin TL'lik 5 çek, 170 adet boş senet, 1 adet PKK terör örgütüne ait doküman, suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu, 1 bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere jandarma tarafından el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.