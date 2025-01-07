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Manisa'da Silah Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'da Silah Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 5 kişi, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçaları ele geçirildi.

Manisa'nın Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve silah ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen "Günsel suç örgütü"ne yönelik operasyon düzenlendi.

Yurt dışından çeşitli yollarla gıda kolileri arasında tabanca parçaları getirip Manisa'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen C.G. (23), A.G. (21), H.C.U. (24), A.U. (22) ve Y.O. (21) yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 302 tabanca namlusu, 337 namlu ucu, 230 namlu gövdesi, 17 tabanca gövdesi, 36 fişek, 5 tabanca üst kapağı, 3 kabza, 2 matkap, elektrikli testere, 15 namlu açmada kullanılan malzeme ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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