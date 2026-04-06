Manisa'da sahipsiz köpeğin vatandaşa saldırması güvenlik kamerasında
Manisa'nın Sarıgöl Belediyesi sınırlarında sahipsiz bir köpeğin ısırması sonucu 57 yaşındaki Ferhat Boncuk yaralandı. Parmağı kopan Boncuk hastanede tedavi altına alındı.
Kızılçukur Mahallesi'nde 3 Nisan'da işe gitmek için evinden çıkan Ferhat Boncuk (57), sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Parmağı kopan Boncuk, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boncuk, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Boncuk'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan