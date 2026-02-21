Haberler

Manisa'da sağanak ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Manisa'da sağanak ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle su baskınları, taşkınlar ve heyelanlar yaşandı. Hasar tespit çalışmaları AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Manisa'da sağanak ve fırtınanın ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Son günlerde kentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde su baskını, taşkın ve heyelan meydana geldi.

Gediz Nehri ve Alaşehir Çayı çevresinde yaşanan taşkınlardan yaklaşık 20 bin dekar arazi etkilendi, bazı çiftlikler ile evleri su bastı.

???????Su altında kalan zeytin bahçeleri, üzüm bağları, hububat ve kışlık sebze ekili arazilerde zarar oluştu.

Afad ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Turgutlu ilçesi İzzettin Mahallesi sakinlerinden Muazzez Karataş, AA muhabirine, bu boyutta bir taşkını ilk kez yaşadıklarını söyledi.

Sağanak nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır burada çiftçilik yapıyoruz. Yoğun yağışlar sebebiyle mağdur olduk. Bölgedeki birçok komşumun arazisi ve çiftliğini su bastı. Şu an arazilerimize ve hayvanlarımıza ulaşabilmek için uzun mesafeler katediyoruz. Devletimiz her zaman yanımızda ama daha fazla destek bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu gelen mutlaka Allah'tan ama bunun ekstra çareleri vardır. Burası 'Anlatılmaz yaşanır bir olay.' denir ya o şekildeydi."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem