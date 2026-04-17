Manisa'da sanal medyada provokasyona operasyon: 7 şüpheli tespit edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, emniyet birimlerince yapılan incelemelerde, provokatif nitelik taşıyan paylaşımlar kapsamında 5 Telegram grubuna erişim engeli getirildiği, 7 sosyal medya kullanıcısının şüpheli olarak tespit edildiği ve 10 hesabın da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na inceleme için gönderildiği açıklandı.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu 216. Madde kapsamında il genelinde suça sürüklenen 2 çocuk hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilirken, provokatif paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik toplam 8 ayrı adli tahkikatın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı