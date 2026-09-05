Salihli'de yayaya otomobil çarptı: 1 ölü
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde seyreden M.U. (57) idaresindeki 45 LG 846 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kutlu'ya (75) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA