Manisa'da Otomobil Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada milli güreşçi Beytullah Sarı'nın da yaralandığı belirtildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adem Yüce'nin (44) kullandığı 45 K 0062 plakalı otomobil, sabaha karşı İzmir-Ankara kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde refüje çarptı.

Kazada Adem Yüce, Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve Burak Sarı (17) hayatını kaybetti, Beytullah Sarı (15) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Beytullah Sarı'yı Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarı, buradaki müdahalenin ardından Manisa'ya sevk edildi.

Yaralanan Beytullah Sarı'nın milli güreşçi olduğu ve geçen ay Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 85 kiloda bronz madalya kazandığı belirtildi.