Manisa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın'ın da yaralandığı belirtildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın (64) idaresindeki 35 APU 277 plakalı otomobil, Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde, Serpil Birol (28) yönetimindeki 45 ALT 936 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Aydın ve Birol ile M.K. (60) yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen ana sınıfı öğretmeni Serpil Birol, kurtarılamadı.
Faruk Aydın'ın ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.